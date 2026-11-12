Vänsterpartiet krävde under en blixtinkallad pressträff på torsdagen att Centerpartiet väljer sida i regeringsbildningen. Om de väljer den vänstra säger V att de fortsatt är redo att förhandla.

Beskedet var egentligen inte nytt, och Centerpartiet svarar nu med ett eget tidigare krav.

– Nu måste V släppa sitt ultimatum om regeringsmedverkan och komma tillbaka till förhandlingsbordet, säger Elisabeth Thand Ringqvist till Expressen.

C-ledaren har sedan tidigare begärt att S och M lämnar över varsitt ”totalpaket” där de visar upp vad de kan erbjuda C i utbyte mot regeringsmakten. Deadline är i morgon fredag.