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Colombias Jaminton Campaz. (Gregory Bull /AP/TT)
Fotbolls-VMMästerskapet

Campaz dödshotad efter VM-missen mot Schweiz

Av Ebba Örn
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Colombias Jáminton Campaz har tagit emot dödshot efter uttåget ur VM, rapporterar flera medier. 26-åringen satte sin straff i straffläggningen mot Schweiz i tisdags men missade innan dess ett friläge i förlängningen, något som lett till utbredd kritik i hemlandet.

Under fredagskvällen gick det colombianska fotbollsförbundet ut och fördömde dödshot riktade mot Campaz och hans familj.

”Ingen idrottare och ingen i deras närhet ska behövas utsättas för hot eller trakasserier för att de representerar sitt land på en idrottsarena”, skriver man i sitt uttalande.

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