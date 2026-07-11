VM-svepet: ”Inte särskilt behagligt för norrmännen”

Nattens resultat

Spanien är klart för semifinal mot Frankrike efter att ha besegrat Belgien med 2–1. Ett belgiskt målvaktsbyte fick stor betydelse för matchen. Thibaut Courtois, en av världens bästa, skadade sig och lämnade planen i tårar i den 71:a minuten. – Jag ville stanna kvar på planen, säger han. Då var ställningen 1–1. Inhopparen Senne Lammens blev stor syndabock i matchens slutskede när han släppte en retur, vilket utnyttjades av Spaniens Mikel Merino som satte det avgörande målet.

Så slutade nattens matcher.

Meteorolog: ”Det blir inte behagligt för norrmännen”

30 grader som känns som 40. Kombinationen av värme och luftfuktighet är i fokus inför kvällens kvartsfinal mellan Norge och England, som inte spelas på en luftkonditionerad inomhusarena. – Det kommer inte att bli särskilt behagligt, särskilt inte för norrmännen, säger meteorologen Leonidas Tsopouridis. Norge har försökt förbereda sig för värmesmockan och flera spelare tränade i kylvästar under fredagen. Förbundskapten Ståle Solbakken räknar med att presspelet kommer att påverkas. – Det är två lag som kommer från norr så det är lika för båda, säger han. Läs mer här.

Målvaktens hyllning – fick snigel uppkallad efter sig

Kap Verde gick sensationellt starkt i VM och det var mycket tack vare den hyllade målvakten Vozinha. Nu belönas han med en hedersbetygelse på hemmaplan – en nyupptäckt havssnigel har uppkallats efter honom. Arten heter nu aldisa vozinha. Beslutet fattades av den fotbollstokiga biologen Jesús Ortea, professor emeritus vid universitetet i Oviedo, som upptäckte blötdjuret i Karibien. Kap Verde är ett av de minsta länderna som någonsin spelat fotbolls-VM och deltog i år för första gången. Mästerskapet tog slut i sextondelsfinalen där man föll mot Argentina efter förlängning. Läs mer här.

Vinicius ber om ursäkt: ”Behövde samla tankarna”

Brasiliens storstjärna Vinicius ber om ursäkt till fansen efter förlusten mot Norge i åttondelsfinalen i helgen. ”Jag såg så många människor i alla åldrar stötta mig och omfamna vår dröm att det hade varit orimligt att inte säga någonting. Men jag behövde några dagar för att samla tankarna”, skriver han i ett inlägg på sociala medier och fortsätter: ”Att bära landslagströjan är den största stoltheten i mitt liv, och att lämna ett VM redan i åttondelsfinal är en känsla som är svår att beskriva”. Brasilien är det enda landet som tagit fem VM-titlar. Den senaste kom 2002, vilket också är senaste gången man var i final. Läs mer här.

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