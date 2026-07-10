Global Haaland-mani: ”Världens mest virala”

Den reslige 25-åringen med det blonda hårsvallet har tagit en hel värld med storm. Flera tunga medier som New York Times, The Guardian och Reuters skriver om fenomenet Erling Haaland och hur han uppnått global stjärnstatus under Norges osannolika väg genom VM.

The Guardian kallar honom ”VM:s mest virala spelare”. ”USA har fallit för Erling Haaland”, konstaterar New York Times, och skriver att ingen fotbollsspelare är lättare att tycka om.

Utöver bragderna på planen pekas Haalands lättsamma, självdistanserade sätt ut som faktorer i hans popularitet. Hans skämtsamma klipp i sociala medier, där han deltar i memekulturen kring sig själv, har fått antalet följare och visningar att explodera.

Hans sportslighet och artighet lyfts också fram – exempelvis hur han prydligt vek och lämnade över sin tröja till en funktionär medan lagkamraterna slängde sina på golvet.