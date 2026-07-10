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Arkivbild på fransk polis. Inte från aktuella händelsen. (Christophe Ena /AP/TT)
Fotbolls-VMMästerskapet

17-årig flicka död under VM-firandet i Frankrike

Av Ebba Örn
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En 17 år gammal flicka är död efter ett firande av Frankrikes VM-kvartsfinalseger mot Marocko på torsdagskvällen, rapporterar flera medier.

Tonåringen firade segern på en lastbil i Aulnoye-Aymeries, utanför Maubeuge i norra Frankrike. 17-åringen ska ha ramlat av och sedan blivit påkörd av lastbilen. Hon dödförklarades på platsen.

Föraren har gripits.

Enligt Le Parisien var föraren berusad
www.leparisien.fr
Enligt räddningstjänsten dödförklarades hon på olycksplatsen
TT
En annan tonåring har förts till sjukhus för chock
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