17-årig flicka död under VM-firandet i Frankrike

En 17 år gammal flicka är död efter ett firande av Frankrikes VM-kvartsfinalseger mot Marocko på torsdagskvällen, rapporterar flera medier.

Tonåringen firade segern på en lastbil i Aulnoye-Aymeries, utanför Maubeuge i norra Frankrike. 17-åringen ska ha ramlat av och sedan blivit påkörd av lastbilen. Hon dödförklarades på platsen.

Föraren har gripits.