17-årig flicka död under VM-firandet i Frankrike
En 17 år gammal flicka är död efter ett firande av Frankrikes VM-kvartsfinalseger mot Marocko på torsdagskvällen, rapporterar flera medier.
Tonåringen firade segern på en lastbil i Aulnoye-Aymeries, utanför Maubeuge i norra Frankrike. 17-åringen ska ha ramlat av och sedan blivit påkörd av lastbilen. Hon dödförklarades på platsen.
Föraren har gripits.
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