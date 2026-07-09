De flesta svenskar håller nu på Norge i fotbolls-VM

Efter att Sverige har åkt ut ur fotbolls-VM håller de flesta svenskar en tumme för att det ska gå bra för Norge, som har tagit sig till kvartsfinal. Det visar en ny undersökning från Verian/SVT Sport.

73 procent av de tillfrågade svarar att de är antingen ”mycket positiva” eller ”ganska positiva” till norska framgångar.

– Jag har alltid gillat Norge. Bra människor, bra land, bra natur, säger Tord till kanalen.

Elva procent hoppas att Norges VM-resa tar slut mot England under lördagskvällen. Matchen börjar 22.00.