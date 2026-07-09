De flesta svenskar håller nu på Norge i fotbolls-VM
Efter att Sverige har åkt ut ur fotbolls-VM håller de flesta svenskar en tumme för att det ska gå bra för Norge, som har tagit sig till kvartsfinal. Det visar en ny undersökning från Verian/SVT Sport.
73 procent av de tillfrågade svarar att de är antingen ”mycket positiva” eller ”ganska positiva” till norska framgångar.
– Jag har alltid gillat Norge. Bra människor, bra land, bra natur, säger Tord till kanalen.
Elva procent hoppas att Norges VM-resa tar slut mot England under lördagskvällen. Matchen börjar 22.00.
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen