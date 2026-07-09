Marockos målskytt Saibari missar kvällens kvartsfinal

När kvartsfinalspelet i VM drar igång i kväll ställs storfavoriten Frankrike mot Marocko. Den marockanska anfallsstjärnan Ismael Saibari, som gjort tre mål så här långt under mästerskapet, kommer dock inte till spel.

– Den här matchen kommer för tidigt för honom, sa Mohamed Ouahbi på en presskonferens inför kvartsfinalen.

Saibari skadade sig och fick bytas ut under åttondelsfinalen mot Kanada. Det är oklart hur allvarlig skadan är.