Engelsk smäll inför kvarten – Quansah missar två matcher
Det engelska laget har drabbats av ett avbräck inför lördagens kvartsfinal mot Norge. Mittbacken Jarell Quansah stängs av i två matcher och missar därmed både kvartsfinalen och en eventuell semifinal, skriver flera medier.
Den tidigare Liverpool-backen fick syna det röda kortet i åttondelsfinalen mot Mexiko. Det är det internationella fotbollsförbundet Fifa som meddelar att Quansah gjort sig skyldig till farligt spel, något som straffas med mer än bara en matchs avstängning.
Brittiska medier skriver att det är ett bakslag för det engelska försvaret, som redan är skadedrabbat.
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