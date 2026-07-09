ToppnyheterSenaste nytt
Bli medlem
Det blir ingen Jarell Quansah i det engelska försvaret som ställs mot Norge och Erling Braut Haaland i kvartsfinal på lördag. (AP / Bildbyrån)
Fotbolls-VMSlutspelet

Engelsk smäll inför kvarten – Quansah missar två matcher

Av Jacob Ruderstam
Publicerad:

Det engelska laget har drabbats av ett avbräck inför lördagens kvartsfinal mot Norge. Mittbacken Jarell Quansah stängs av i två matcher och missar därmed både kvartsfinalen och en eventuell semifinal, skriver flera medier.

Den tidigare Liverpool-backen fick syna det röda kortet i åttondelsfinalen mot Mexiko. Det är det internationella fotbollsförbundet Fifa som meddelar att Quansah gjort sig skyldig till farligt spel, något som straffas med mer än bara en matchs avstängning.

Brittiska medier skriver att det är ett bakslag för det engelska försvaret, som redan är skadedrabbat.

Omni förklararSå gjorde kontroversiella satsningen Marocko till ett av VM:s farligaste lag

Omni Mer
Engelska fotbollsförbundet övervägde att överklaga efter att Fifa skjutit upp USA-stjärnan Baloguns röda kort
live · Sky News
Quansah har startat i två av Englands VM-matcher
www.fotbollskanalen.se
Backen spelar just nu i tyska Bayer Leverkusen
Expressen
Stort intresse för Norges pressträff i Miami: ”Vilket kaos!”
www.tv2.no
De flesta svenskar håller nu på Norge i fotbolls-VM
Sveriges Television
Annons
Fira med blommor — euroflorist levererar nästa dag
Euroflorist
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen
Fotbolls-VMSlutspeletFotbollFifa