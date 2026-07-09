Krönikor: ”Fotbollspojkar mot sina drömmars England”

Helgens VM-kvartsfinal mellan England och Norge är så laddad att den redan på förhand kan beskrivas som den största händelsen i norsk idrottshistoria. Det menar Dagens Nyheters Johanna Frändén.

”Det är norska fotbollspojkar mot sina drömmars England”, skriver hon och tillägger att hon tror att Norge vinner.

Sportbladets Frida Fagerlund zoomar inför matchen in på Englands mittfältsstjärna Jude Bellingham, som gjort ett starkt VM såhär långt men som länge varit ifrågasatt.

”Vad hade hänt om Tuchel (Englands tränare, reds. anm.) hade lyssnat på reportern som inte ville se Jude Bellingham i VM”, frågar hon sig och fortsätter:

”Det finns anledning att tro att landslaget då inte hade varit kvar på amerikansk mark.”

Matchen spelas på lördag med avsparkstid klockan 23.00.