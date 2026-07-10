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Firande i Paris under natten. (Thomas Padilla /AP/TT / AP)
Fotbolls-VMMästerskapet

Lugnt firande i Paris men stök i London – flera gripna

Av Tomas Ekelund
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Fransk polis rustade för stök i samband med kvartsfinalen i fotbolls-VM mellan Frankrike och Marocko men oroligheterna uteblev till stora delar.

I Paris hade polisen befarat upploppsscener liknande de efter PSG-segern i Champions League men firandet blev fredligt, skriver Le Parisien.

Desto stökigare blev det i London, där marockanska supportrar drabbade samman med polis. En polis fick föras till sjukhus med huvudskador och fyra personer greps, skriver The Telegraph.

Frankrike vann matchen med 2–0.

Var stökigt i Frankrike i samband med matchen i VM 2022
www.leparisien.fr
Sammandrabbningarna längs Edgware Road i London
www.telegraph.co.uk  · Ofta betalvägg
Rapporter om stök även i Belgien och Nederländerna
AFP  · Ofta betalvägg
Lugnt i Paris efter kvartsfinalen – stök i London
TT
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