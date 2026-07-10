Lugnt firande i Paris men stök i London – flera gripna
Fransk polis rustade för stök i samband med kvartsfinalen i fotbolls-VM mellan Frankrike och Marocko men oroligheterna uteblev till stora delar.
I Paris hade polisen befarat upploppsscener liknande de efter PSG-segern i Champions League men firandet blev fredligt, skriver Le Parisien.
Desto stökigare blev det i London, där marockanska supportrar drabbade samman med polis. En polis fick föras till sjukhus med huvudskador och fyra personer greps, skriver The Telegraph.
Frankrike vann matchen med 2–0.
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