VM-svepet: Lillebror Yamal tar VM med storm från läktaren

Nattens resultat

Frankrike är klart för semifinal i VM för tredje gången på raken, efter gårdagskvällens 2–0-vinst mot Marocko. Kylian Mbappé gav Frankrike ledningen i kvartsfinalen mot Marocko men byttes senare ut efter en kollision med en försvarare. – Det är okej. Jag fick en smäll på fotleden, men det är ingen fara, lugnade han själv efter matchen. I det marockanska lägret var besvikelsen stor efter matchen. – När vi hade bollen var våra omställningar inte särskilt bra och vi var tvungna att springa lite mer, säger Marockos förbundskapten Mohamed Ouahbi efteråt.

Haaland lägger pressen på England inför kvarten

Under lördagen spelar Norge sin första VM-kvartsfinal någonsin, när man ställs mot England. Storstjärnan Erling Haaland menar att all press ligger på England. – Jag tycker att det finns några tydliga favoriter där ute, och England är ett av dem, säger han. Haaland tog Norge till kvartsfinalen genom sina två mål i åttondelsfinalen mot Brasilien i söndags. England besegrade i sin tur Mexiko med 3–2. Läs mer här.

Mbappé fick vänta tre minuter: ”Pressen byggs upp”

Innan sitt ledningsmål missade Kylian Mbappé en straff i den första halvleken. Den föregicks av en lång väntan eftersom VAR-domarna ville granska situationen. Sammanlagt fick Mbappé vänta i tre minuter från det att straffen blåsts till att den kunde läggas. Det får TV4-experten John Guidetti att rasa. – Det tar på tok för lång tid. Det är jobbigt när man måste vänta. Pressen byggs upp, det tar längre tid och målvakten kommer ut och kan psyka mer. Läs mer här.

Yamals lillebror har blivit en världsstjärna under VM

Lamine Yamal har inte haft något jättelyckat VM såhär långt och står inför kvällens kvartsfinal mot Belgien endast noterad för ett mål. Bättre har det gått för hans lillebror Keyne, född 2022, vars firanden på läktaren under Spaniens matcher blivit virala. – Jag blir rörd när jag ser min lillebror så här lycklig. Min lillebror betyder allt för mig. Jag älskar honom så mycket. Det känns som att han är min son, säger Yamal själv. Läs mer här.

Håll utkik

Tre kvartsfinaler återstår och samtliga avgörs under helgen. Först ut är regerande Europamästarna Spanien som ställs mot Belgien i kväll. I morgon väntar det heta mötet mellan Norge och England. Kvällens match: 21.00: Spanien–Belgien (SVT)