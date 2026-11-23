Centerns vägval • Omni förklarar
Centern har makten i sin hand – därför är alla vägar farliga
Den långa regeringsbildningen går in på upploppet. Allt tyder på att Centerpartiet får sista ordet när det är dags för avgörandet.
Trots sin vågmästarposition är det inte ett angenämt läge för Elisabeth Thand Ringqvist.
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