Centerpartiet i Örebro län kommer att rösta nej till den föreslagna högersvängen under söndagens förtroenderåd. Det beslutades under lördagen, enligt P4 Örebro.

– Det har knappast varit enat men det är det beslutet vi kommer att åka upp med, säger vice ordförande Jimmy Nordengren.

Han ser det som en fråga om värderingar och om att ”hålla gränsen”.

– Många har valt centerpartiet för att vi har varit så tydliga med vår gränsdragning till ytterkantspartierna, säger Nordengren.

59 ombud ska rösta, vilket innebär att 30 röster behövs för majoritet.