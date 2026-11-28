Uppgifter: Intern räkning visar att ja-sidan leder
Ja-sidan går mot seger inför söndagens omröstning i Centerpartiets förtroenderådet. Men det ser samtidigt ut att bli jämnt. Det rapporterar TV4 Nyheterna med hänvisning till en rösträkning i en intern chattgrupp.
En skärmdump från chatten visar ställningen 28-9-22 under lördagen. Sedan dess ska ytterligare distrikt ha anslutit till ja-sidan. 30 röster innebär majoritet.
Inför omröstningen har partiledaren Elisabeth Thand Ringqvist delat en hälsning på Facebook, där hon motiverar den föreslagna högersvängen.
– I över två månader har vi försökt hitta en väg framåt för att få Magdalena Andersson vald till statsminister, men vänsterpartiet har blockerat det och gjort det helt omöjligt.
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