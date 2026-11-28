C-toppen: Jag kallas förrädare och fascistkramare
Tonen mellan medlemmarna i Centerpartiet är bitvis hård när partiet går mot det avgörande mötet i förtroenderådet på söndagen.
Partiets migrationspolitiske talesperson Niels Paarup-Petersen skriver på Facebook att han kallats förrädare och fascistkramare av partivänner efter att ha förespråkat att C ska rösta ja till Ulf Kristersson som statsminister.
”Så jag hoppas att alla skärper sig lite och kommer ihåg att vi är partivänner. Inte fiender”, skriver han bland annat.
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