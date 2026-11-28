En strid inför öppen ridå pågår i Centerpartiet vars förtroenderåd i morgon ska ta ställning till huruvida man ska släppa fram M-ledaren Ulf Kristersson eller inte i statsministeromröstningen på måndag. Partitoppen Martin Ådahl beskriver läget som ”väldigt jämnt” mellan de två olika alternativen.

För Eshan Nasari (C), kommunalråd i Uppsala, finns det bara ett alternativ: att bilda minoritetsregering med M, KD och L. Enligt honom är det det bästa sättet att få igenom C:s politik och minimera inflytandet från ”ytterkanterna”.

Den överenskommelsen uppfyller ”bäst de båda ambitionerna”, skriver han enligt UNT.

Arne Nykänen (C), kommunalråd och gruppledare i Luleå, kommer däremot säga nej till Kristersson i förtroenderådet. Anledningen är att han inte vill medverka till att ge Sverigedemokraterna inflytande.

”Jag tror att förtroende byggs av att man står fast vid sina värderingar”, skriver han enligt NSD.