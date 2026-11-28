Journalister utanför Centerpartiets lokaler i Gamla stan på torsdagen, i samband med det så kallade ”ödesmötet”.

Centerpartister både på ja- och nejsidan har börjat kartlägga varandra inför söndagens möte i förtroenderådet, skriver Expressen.

Under mötet avgörs om partiet ska ställa sig bakom Ulf Kristersson och en borgerlig regering. Enligt tidningens uppgifter är utgången fortfarande väldigt osäker.

59 ombud ska rösta, vilket innebär att 30 röster behövs för majoritet. Runt 15 ombud uppges fortfarande vara osäkra.

– Jag skulle säga att flera distrikt står och väger, sa en uppgiftslämnare till Aftonbladet tidigare i veckan.

Tidningen skriver att planeringen inför söndagen försvåras ytterligare av att få centerpartister har tillgång till den fullständiga listan över vilka som ingår i förtroenderådet.