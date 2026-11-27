Källor: Thand Ringqvist avgår om hon får nej
Centerledaren Elisabeth Thand Ringqvist avgår om partiets förtroenderåd inte godkänner högersvängen, enligt uppgifter till SVT Nyheter.
Under torsdagen röstade partistyrelse och riksdagsgrupp för att rösta ja till Ulf Kristersson som statsminister på måndag. Under söndagen avhandlas frågan i förtroenderådet.
– Det är så klart ett sätt att sätta press på partiet, säger politikreportern Tomas Nordenskiöld i kvällens Aktuellt och fortsätter:
– Hon höjer insatsen med det här. Och det uppfattas närmast som kuppartat av många. Andra menar att det är helt rimligt.
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