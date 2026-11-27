Uppgift: Motståndet mindre än väntat – ledningen räknar med vinst
Trots splittringen i Centerpartiet räknar partiledningen med att förslaget om att stödja Ulf Kristersson (M) kommer att gå igenom i partiets förtroenderåd på söndag. Det erfar TV4 Nyheterna.
Uppfattningen hos partiledningen har varit att motståndet i riksdagsgruppen visserligen varit stort – men ändå mindre än förväntat. Det tolkas som en indikation på att förtroenderådet kommer att ställa sig bakom förslaget att göra M-ledaren till statsminister och ingå en borgerlig minoritetsregering.
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