C-ledningens förslag om att ställa sig bakom Ulf Kristersson (M) som statsminister kan röstas ner när förslaget når partiets förtroenderåd på söndag, enligt uppgifter till Aftonbladet.

En källa uppger för tidningen att en majoritet i rådet är emot Elisabeth Thand Ringqvists förslag, och att det därför kommer att röstas ner.

Till TV4 Nyheterna säger Tomas Selin, Centerpartistiskt kommunalråd i Huddinge, att han tror att partiledningen kommer att förlora.

– Att göra kabinettsfråga av sin politiska linje, det faller inte väl ut i ett folkrörelseparti där rörelsen, partiet och politiken är viktigare än personen.

Rådet består av 59 ledamöter. 50 personer är valda av de lokala C-distrikten.

Centerkvinnorna, som har två ombud i rådet, kommer rösta nej.

C-kvinnornas ordförande Mari-Louise Wernersson tror att det kan bli oerhört jämnt inför söndagens avgörande.

– Jag tror att det är fifty-fifty, säger hon.