Uppgifter: Vice partiledaren gick emot Thand Ringqvist
Centerpartiets vice partiledare Rickard Nordin gick emot Elisabeth Thand Ringqvists linje och röstade nej till Ulf Kristersson (M) på torsdagens ödesmöte med partistyrelsen och riksdagsgruppen, enligt uppgifter till SVT.
C-ledaren uppgav efter mötet att en majoritet var för beslutet, men att det inte togs enhälligt.
Enligt uppgifter till Aftonbladet handlar det om ungefär 15 av 35 personer som röstade emot förslaget.
Nu ska frågan avgöras av partiets förtroenderåd, som ska mötas någon gång under söndagen.
Förtroenderådet
Förtroenderådet är Centerpartiets högsta beslutande organ efter partikongressen.
Förtroenderådet består av 59 personer, däribland partiordföranden.
Även två ombud från Centerkvinnorna, Centerpartiets ungdomsförbund, Centerstudenter och partistyrelsen finns representerade.
50 personer är valda av de lokala C-distrikten.
Förtroenderådet består av fem reformgrupper. Gruppernas ordförande är Christofer Bergenblock, Jonny Cato, Emma Wiesner, Niels Paarup-Petersen och Malin Björk, skriver SVT med hänvisning till ett pressmeddelande från C.
Källor: SVT, Aftonbladet.