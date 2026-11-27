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Rickard Nordin är vice partiledare och partiets klimat- och energipolitisk talesperson, samt medlem i partiets verkställande utskott.

Centerpartiets vice partiledare Rickard Nordin gick emot Elisabeth Thand Ringqvists linje och röstade nej till Ulf Kristersson (M) på torsdagens ödesmöte med partistyrelsen och riksdagsgruppen, enligt uppgifter till SVT.

C-ledaren uppgav efter mötet att en majoritet var för beslutet, men att det inte togs enhälligt.

Enligt uppgifter till Aftonbladet handlar det om ungefär 15 av 35 personer som röstade emot förslaget.

Nu ska frågan avgöras av partiets förtroenderåd, som ska mötas någon gång under söndagen.