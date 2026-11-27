Riksdagens tredje vice talman Kerstin Lundgren ställer sig till den skara centerpartister som är öppet kritiska mot partiledningens beslut att rösta för Ulf Kristersson (M) som statsminister. Det rapporterar Aftonbladet.

”Själv ville jag inte äta SD:s apterade ost i råttfällan. Jag reserverade mig mot beslutet i går och tittar mot förtroenderådet”, skriver Lundgren på Facebook.

Hon menar att en regering till höger skulle göra sig helt beroende av SD, och kallar en sådan konstruktion ”den svagaste sedan Ullstenregeringen”.

Lundgren menar också att de sakpolitiska eftergifter som Centerpartiet har fått av övriga borgerliga partier, inte minst på klimatområdet, är alldeles för små.