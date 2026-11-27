18 C-toppar ställer sig bakom Ulf Kristersson
18 C-toppar ställer sig bakom partiledningens linje och skriver på DN Debatt om varför de sluter upp bakom Ulf Kristersson (M) som statsminister. Bland dem finns andre vice partiledare Ulrika Heie.
”Inriktningsöverenskommelsen innehåller många och viktiga sakpolitiska vinster för Centerpartiet, om än inte i allt”, skriver de.
Under söndagen röstar partiets förtroenderåd i frågan. På måndag sker omröstningen om Kristersson.
Om debattörerna
Ulrika Heie, andre vice partiledare, vice ordförande i trafikutskottet
Daniel Bäckström, gruppledare Centerpartiets riksdagsgrupp, partistyrelseledamot
Stina Larsson, vice gruppledare, ledamot i miljö- och jordbruksutskottet
Anders Ådahl, ordförande, näringsutskottet
Christofer Bergenblock, ledamot i socialutskottet, partistyrelseledamot
Ulrika Liljeberg, ledamot i justitieutskottet, partistyrelseledamot
Catarina Deremar, ledamot i försvarsutskottet
Emma Brihall, ledamot i civilutskottet
Julia Algotsson, ledamot i miljö- och jordbruksutskottet
Martina Johansson, ledamot i arbetsmarknadsutskottet
Rasmus Elfström, ledamot i civilutskottet
Niels Paarup-Petersen, ledamot i socialförsäkringsutskottet
Magnus Haara, ledamot i konstitutionsutskottet
Emma Ytterell, Europaparlamentariker
Hanna Mattsson Wagenius, partistyrelseledamot
Mattias Johansson, partistyrelseledamot
Sofia Nilsson, partistyrelseledamot
Emyly Bönfors, ledamot i partistyrelsen