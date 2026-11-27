18 C-toppar ställer sig bakom partiledningens linje och skriver på DN Debatt om varför de sluter upp bakom Ulf Kristersson (M) som statsminister. Bland dem finns andre vice partiledare Ulrika Heie.

”Inriktningsöverenskommelsen innehåller många och viktiga sakpolitiska vinster för Centerpartiet, om än inte i allt”, skriver de.

Under söndagen röstar partiets förtroenderåd i frågan. På måndag sker omröstningen om Kristersson.