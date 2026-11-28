Centerpartiets ledare Elisabeth Thand Ringqvist (C) klappas om av Socialdemokraternas ledare Magdalena Andersson (S).

Om Centerpartiets förtroenderåd väljer att rösta nej till Ulf Kristerssons regering på söndagen kommer Magdalena Andersson göra allt för att undvika ett extraval, skriver hon på Facebook.

”I det läget kan nya möjligheter öppnas. Vi kan fortfarande ta Sverige i en annan riktning, bort från Sverigedemokraternas dominerande ställning.”

Vänsterpartiet har på lördagen också sträckt ut en hand för fortsatta förhandlingar på den rödgröna sidan.