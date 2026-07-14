Chaufförer drabbas: ”Klart det blir mindre kassa”

Taxiskylt vid taxikön på Centralstationen i Stockholm, arkivbild från 2025.

Taxi Stockholms bokningsstrul slår mot flera chaufförer, rapporterar SVT Nyheter Stockholm. När SVT pratade med chaufförer vid Stockholms centralstation på tisdagen berättade Adnan Faylid att han väntat i två timmar utan att få någon bokning.

– Klart det blir mindre kassa.

Ett fel hos teleoperatören Vodafones datacenter i Italien uppges vara orsaken till störningarna och det finns ingen prognos för när problemen ska vara lösta.