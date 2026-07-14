Chaufförer drabbas: ”Klart det blir mindre kassa”
Taxi Stockholms bokningsstrul slår mot flera chaufförer, rapporterar SVT Nyheter Stockholm. När SVT pratade med chaufförer vid Stockholms centralstation på tisdagen berättade Adnan Faylid att han väntat i två timmar utan att få någon bokning.
– Klart det blir mindre kassa.
Ett fel hos teleoperatören Vodafones datacenter i Italien uppges vara orsaken till störningarna och det finns ingen prognos för när problemen ska vara lösta.
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