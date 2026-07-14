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Taxiskylt vid taxikön på Centralstationen i Stockholm, arkivbild från 2025. (Jessica Gow / TT)
Störningarna hos Taxi Stockholm

Chaufförer drabbas: ”Klart det blir mindre kassa”

Av Patrik Dahlin
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Taxi Stockholms bokningsstrul slår mot flera chaufförer, rapporterar SVT Nyheter Stockholm. När SVT pratade med chaufförer vid Stockholms centralstation på tisdagen berättade Adnan Faylid att han väntat i två timmar utan att få någon bokning.

– Klart det blir mindre kassa.

Ett fel hos teleoperatören Vodafones datacenter i Italien uppges vara orsaken till störningarna och det finns ingen prognos för när problemen ska vara lösta.

Chauffören: De säger att det kan ta tre till fyra dagar
tv+text · Sveriges Television
Vd:n: Klart att det är längre kötider
radio+text · Sveriges Radio
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