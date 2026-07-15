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Bilar från Taxi Stockholm. (Jessica Gow / TT / TT Nyhetsbyrån)
Störningarna hos Taxi Stockholm

Lösning nära för Taxi Stockholm efter haveriet

Av Anders Hovne
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Taxi Stockholms app och bokningssystem väntas under onsdagsförmiddagen återgå till normal drift, rapporterar P4 Stockholm. En störning i en serverhall i Italien slog på måndagskvällen ut systemet och bokningar har under tiden fått göras enbart per telefon.

Enligt bolaget har systemet nu flyttats till en ny serverhall i Spanien.

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Störningarna hos Taxi StockholmStockholmTaxi StockholmStockholms län