Problem för Taxi Stockholm – hela Europa drabbat

Taxi Stockholm dras på tisdagen med stora tekniska problem, rapporterar P4 Stockholm. Orsaken är ett avbrott hos en systemleverantör.

Bolagets app fungerar inte och i stället hänvisas kunderna till telefonväxeln, men där är det svårt att nå fram.

– Man får ringa till oss via reservsystemet, men det går inte lika snabbt, det är tusentals som försöker boka, säger Taxi Stockholms vd Pernilla Samuelsson till SVT Nyheter Stockholm.

Problemen har även drabbat taxibolag i andra europeiska länder som har samma trafikledningssystem. Enligt Taxi Stockholm handlar det om 6 000 taxibilar runt om i Europa.