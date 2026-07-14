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En bil från Taxi Stockholm. (Jessica Gow / TT / TT Nyhetsbyrån)
Störningarna hos Taxi Stockholm

Fel i italienskt datacenter bakom taxistörningarna

Av Anders Hovne
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Ett fel hos teleoperatören Vodafones datacenter i norra Italien ligger bakom de omfattande problemen för Taxi Stockholms bokningssystem. Det rapporterar Ekot.

Felet gör att bolagets app inte fungerar, utan kunderna är hänvisade till telefonväxeln där det har varit långa köer.

– Det är semester även för oss. Vi har haft svårt att få in personal i den utsträckning vi kanske hade behövt men jobbar på så gott vi kan, säger vd Pernilla Samuelsson.

Driftstoppet är det längsta i företagets historia och det finns ingen prognos för när det ska vara löst.

Det ska inte röra sig om någon cyberattack
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Även andra europeiska bolag drabbade
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