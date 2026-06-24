Churchills hårtuss är till salu: ”Den störste britten”

En åtta centimeter lång hårtuss i olika nyanser av grått går under klubban i Storbritannien i dag. Locken har suttit på ingen mindre än Winston Churchill och väntas säljas för uppåt 15 000 pund, skriver TT.

Det var den då 17-årige barberaren Brian Wells som klippte den legendariske politikerns hår i mitten på 1960-talet, skriver Bailiwick express. Efter sin insats berättade 17-åringen i lokaltidningen att han varit livrädd men att Churchill varit ”väldigt tålmodig”.

– Jag tror att han visste att jag var nervös. Jag sa inte ett ord och han pratade inte med mig.

Paul Fraser, ordförande vid det brittiska auktionshuset som säljer hårtussen, konstaterar att det rör sig om ”en riktig bit av Winston Churchill”.

”Förmodligen den största britten som någonsin levt”, enligt Fraser.