CIA: Avancerad AI kan liknas vid digitala kärnvapen

CIA-chefen John Ratcliffe beskriver de mest avancerade AI-modellerna som digitala kärnvapen, rapporterar AFP.

Vid Amazons årliga moln- och AI-konferens i Washington försvarade han Trumpadministrationens hårda linje när det gäller att kontrollera spridningen av den mest kraftfulla AI-tekniken.

– I samtal med flera av presidentens andra rådgivare inom nationell säkerhet och ekonomisk säkerhet diskuterar vi vilken påverkan dessa avancerade AI-modeller kan få. Det vore inte fel att beskriva deras kapacitet som jämförbar med digitala kärnvapen, sa Ratcliffe.

Den 12 juni krävde USA:s regering att Anthropic skulle begränsa tillgången till modellerna Fable 5 och Mythos 5 genom att införa exportrestriktioner.

Blockeringen av Mythos, som är en av de kraftfullaste modellerna på marknaden, hävdes så sent som förra veckan.