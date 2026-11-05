Demokraternas storslam i mellanårsvalet har väckt en debatt om partiets framtid, skriver CNN. Både vänsterkandidater och mer mittenorienterade demokrater vann stort, vilket gör det svårt att peka ut en tydlig väg framåt.

– Jag tror inte att det handlar om höger eller vänster, utan om att lyssna på människor, säger Pennsylvanias guvernör Josh Shapiro.

Expresidenten Bill Clinton uppmanar samtidigt partiet att inte fastna i segeryran, utan ta chansen att återvinna väljarnas förtroende.

– Nu måste vi kavla upp ärmarna och börja jobba.

En av Demokraternas stora utmaningar blir att omsätta vallöftena i konkret politik och samtidigt hålla ihop ett parti med stora ideologiska skillnader.