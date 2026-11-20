En tjänsteman bär en låda dokument till presidentplanet tidigare i höst.

Demokrater i den amerikanska kongressen planerar att inleda en rad granskningar av republikanerna och Vita huset när de tar över majoriteten i början av nästa år. Nu oroas de för att tjänstemän ska radera meddelanden och förstöra dokument innan dess, skriver Washington Post.

– Det finns redan omfattande bevis för att Trumpadministrationen har förstört, förvanskat och dolt officiella dokument, säger Jamie Raskin, demokratisk representanthusledamot från Maryland.

Raskin har skickat ut officiella meddelanden som påminner myndigheter om att de enligt lag är skyldiga att bevara alla dokument som rör myndighetsutövningen, inklusive chattar och andra textmeddelanden.