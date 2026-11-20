Republikanen Dan Sullivan förlorade sin plats i senaten i mellanårsvalet. Justitiedepartementet menar att det inte går att bevisa att det berodde på den oberoende kandidaten Dan J Sullivan.

Det amerikanska justitiedepartementet har begärt att dess rättsprocess om senatsvalet i Alaska läggs ner, rapporterar NBC News.

Departementet hade försökt stoppa fastställandet av valresultatet efter anklagelser om att demokraten Mary Peltola uppmuntrat en oberoende kandidat med samma namn som sin republikanske motståndare att ställa upp.

I slutändan vann Peltola med fler röster än den oberoende kandidaten Dan Sullivan drog in.

I ett uttalande skriver biträdande justitieminister Stanley Woodward att man ”motvilligt konstaterar” att det inte går att avgöra om de som röstade på oberoende Dan J Sullivan egentligen försökte rösta på republikanen Dan Sullivan.