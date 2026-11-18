Jeffries nomineras – kan bli första svarta talmannen
Demokraterna i USA nominerar Hakeem Jeffries till att bli representanthusets första svarta talman, enligt amerikanska medier.
Han säkrade nomineringen i en sluten omröstning där han fick 251 av de 262 lagda rösterna. En omröstning i hela representanthuset väntas när den nya kongressen samlas i januari. Den väntas Jeffries vinna.
218 röster krävs för att säkra talmansposten i representanthuset. Mellanårsvalet ger Demokraterna en majoritet på minst 257 mandat i kammaren.
bakgrund
Hakeem Jeffries
Wikipedia (sv)
Hakeem Sekou Jeffries, född 4 augusti 1970 i New York, är en amerikansk demokratisk politiker. Han är minoritetsledare för det demokratiska partiet i Representanthuset sedan 2023. Han är ledamot av USA:s representanthus sedan 2013. Jeffries avlade 1992 kandidatexamen vid Binghamton University, 1994 masterexamen vid Georgetown University och 1997 juristexamen vid New York University. Han har varit verksam som advokat. Den 30 november 2022 valdes Jeffries till att i januari 2023 efterträda Nancy Pelosi som ledare för demokraterna i USA:s representanthus, och Jeffries är nominerad av demokraterna till talman i USA:s representanthus för den 118:e kongressen. Jeffries är gift med Kennisandra Arciniegas-Jeffries, en socialarbetare. De har två söner.
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