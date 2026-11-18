Demokraterna i USA nominerar Hakeem Jeffries till att bli representanthusets första svarta talman, enligt amerikanska medier.

Han säkrade nomineringen i en sluten omröstning där han fick 251 av de 262 lagda rösterna. En omröstning i hela representanthuset väntas när den nya kongressen samlas i januari. Den väntas Jeffries vinna.

218 röster krävs för att säkra talmansposten i representanthuset. Mellanårsvalet ger Demokraterna en majoritet på minst 257 mandat i kammaren.