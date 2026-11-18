Att demokraten Mary Peltola vann Alaskas val till senaten är talande, enligt analyser i flera medier.

Inte minst säger det ett och annat om fisk, enligt The Guardians Ed Pilkington.

Peltolas slogan ”Fisk, familj, frihet” har väckt viss munterhet hos hennes motståndare, men Alaska står ensamt för 60 procent av all vildfångad fisk och skaldjur i USA. Den knyter samman frågor om ursprungsbefolkningen, klimatförändringar, jobb och turism. Peltolas fokus på fisken blev centralt för hennes seger, enligt Pilkington.

”Utan det hade hon aldrig haft en chans”.

Segern säger också något om Demokraterna, enligt Al Jazeeras Heba Habib. Peltola drev en kampanj som förutom fisk kretsade kring säkerheten vid gränsen och rätten att bära vapen.

”Hon spelade ned sin samhörighet med Demokraterna, för de är fortfarande djupt impopulära i delstaten”.