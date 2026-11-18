Fler väljare tror att Demokraterna vinner nästa val
Nästan dubbelt så många amerikanska väljare tror att Demokraterna vinner nästa presidentval, jämfört med dem som tror att Republikanerna vinner. Det visar en ny undersökning från Politico.
52 procent av alla väljare tror på Demokraterna, och 28 procent på Republikanerna. 20 procent svarar att de inte vet.
Enligt Politico är mätningen ännu ett tecken på att Republikanerna oroas inför framtiden efter det stora nederlaget i mellanårsvalet.
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