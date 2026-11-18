Mary Peltola har vunnit senatsvalet i Alaska, men justitiedepartementets granskning av hennes valkampanj fortsätter, rapporterar The Washington Post. Enligt New York Times ska medarbetare till Peltola ha hjälpt en kandidat med nästan samma namn som republikanen Dan Sullivan att ställa upp för att förvirra väljare.

Peltola förnekar inblandning och den andre Sullivan, en pensionerad lärare, säger att hans kandidatur var seriös. Han fick färre än 5 000 röster, mot Peltolas segermarginal på över 12 000.