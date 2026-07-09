Collina: ”Integriteten kan inte ifrågasättas”

Fifas domarchef Pierluigi Collina försvarar sin domarkår efter veckans kritik och menar att det inte finns någon grund för konspiratoriska anklagelser om att de låter sig styras. Det rapporterar BBC News.

– Konstruktiva diskussioner om domslut kommer alltid att höra till fotbollen men ogrundade anklagelser hör inte hemma i vår sport, säger han och fortsätter:

– Ingen kan ifrågasätta VM-domarnas integritet.

Det är i synnerhet beslutet att ogiltigförklara ett av Egyptens mål i förlustmatchen mot Argentina som har ifrågasatts.

– Grattis till Argentina och VM-titeln, sa anfallaren Mostafa Ziko efter uttåget.