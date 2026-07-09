Fransk polis rustar för kaos inför kvällens kvartsfinal

Arkivbild från 30 maj: Bil som satts i brand av PSG-supportrar efter CL-finalen.

Fransk polis rustar för oroligheter i samband med nattens kvartsfinal mellan Frankrike och Marocko. Enligt SVT mobiliseras omkring 20 000 poliser i hela landet.

I Paris har paradgatan Champs-Élysées spärrats av samtidigt som affärsinnehavare ska barrikadera sina lokaler, skriver TT.

Bakgrunden är de upploppsscener som utspelat sig i samband med stormatcher de senaste åren och senast i i slutet av maj, när Paris Saint-Germain vann Champions League.