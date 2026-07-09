Fransk polis rustar för kaos inför kvällens kvartsfinal
Fransk polis rustar för oroligheter i samband med nattens kvartsfinal mellan Frankrike och Marocko. Enligt SVT mobiliseras omkring 20 000 poliser i hela landet.
I Paris har paradgatan Champs-Élysées spärrats av samtidigt som affärsinnehavare ska barrikadera sina lokaler, skriver TT.
Bakgrunden är de upploppsscener som utspelat sig i samband med stormatcher de senaste åren och senast i i slutet av maj, när Paris Saint-Germain vann Champions League.
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