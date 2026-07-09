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Arkivbild från 30 maj: Bil som satts i brand av PSG-supportrar efter CL-finalen. (Thomas Padilla /AP/TT / AP)
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Fransk polis rustar för kaos inför kvällens kvartsfinal

Av Tomas Ekelund
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Fransk polis rustar för oroligheter i samband med nattens kvartsfinal mellan Frankrike och Marocko. Enligt SVT mobiliseras omkring 20 000 poliser i hela landet.

I Paris har paradgatan Champs-Élysées spärrats av samtidigt som affärsinnehavare ska barrikadera sina lokaler, skriver TT.

Bakgrunden är de upploppsscener som utspelat sig i samband med stormatcher de senaste åren och senast i i slutet av maj, när Paris Saint-Germain vann Champions League.

I vissa städer har myndigheter infört delvisa alkoholförbud
TT
Marockaner näst största invandrargruppen i Frankrike
Sveriges Television
Sex spelare i Marockos lag är födda i Frankrike
www.leparisien.fr
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