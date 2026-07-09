VM-svepet: Hela England kan få ledigt om landslaget vinner
Ställningen just nu
Under natten har inga matcher spelats, vilket är första gången sedan VM drog i gång. Men det händer fortfarande en hel del inför kvartsfinalerna. Bland annat verkar Keir Starmer fundera på att ge engelsmännen en ledig dag om de vinner.
England får ledigt om de tar hem bucklan
Den brittiska premiärministern Keir Starmer sägs vara redo att ge hela England en helgdag om de vinner VM, skriver The Guardian.
Om herrarna tar hem pokalen skulle det vara första gången sedan 1966. Det skulle då kunna firas med en ledig fredag den 24 juli, så att spelarna hinner hem i tid för att hyllas.
– När det gäller en extra helgdag vill jag inte jinxa något. Fråga mig igen om vi tar oss till finalen, säger han till tidningen.
På lördag möter England Norge i kvartsfinalen.
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Fifas ordförande Gianni Infantino anmäls
Internationella olympiska kommitténs (IOK) etikråd har tagit emot en anmälan kring Fifas ordförande Gianni Infantino, skriver TT.
Människorättsorganisationen Fairsquare anser att han har brutit mot reglerna kring politisk neutralitet efter att ha omvärderat det röda kortet mot amerikanske Folarin Balogun efter påtryckningar från Donald Trump. Fifa har inte kommenterat anmälan ännu.
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Frankrike förbereder sig för upplopp
I kväll spelar Frankrike och Marocko mot varandra, men det är inte första gången lagen möts. 2022 gjorde lagen upp i semifinalen i VM – något som slutade i upplopp. 266 personer greps då på Paris gator.
Nu förbereder sig Frankrike för att undvika nya upplopp. Bland annat kommer polisen använda drönare och fyrverkerier kan förbjudas.
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I kväll spelas den första kvartsfinalen där Frankrike ställs mot Marocko i Boston Stadium i Massachusetts. Det lag som vinner kommer antingen att få möta Spanien eller Belgien, som gör upp i sin kvartsfinal redan i morgon.
Kvällens match:
- 22.00: Frankrike – Marocko (TV4)