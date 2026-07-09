VM-svepet: Hela England kan få ledigt om landslaget vinner

Under natten har inga matcher spelats, vilket är första gången sedan VM drog i gång. Men det händer fortfarande en hel del inför kvartsfinalerna. Bland annat verkar Keir Starmer fundera på att ge engelsmännen en ledig dag om de vinner.

Den brittiska premiärministern Keir Starmer sägs vara redo att ge hela England en helgdag om de vinner VM, skriver The Guardian.

Om herrarna tar hem pokalen skulle det vara första gången sedan 1966. Det skulle då kunna firas med en ledig fredag den 24 juli, så att spelarna hinner hem i tid för att hyllas.

– När det gäller en extra helgdag vill jag inte jinxa något. Fråga mig igen om vi tar oss till finalen, säger han till tidningen.

På lördag möter England Norge i kvartsfinalen.

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