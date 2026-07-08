Fifas besked: Även Justin Bieber uppträder på finalen

Den kanadensiske popartisten Justin Bieber kommer att göra bland andra Madonna, Shakira och gruppen BTS sällskap under det nya halvtidsframträdandet i fotbolls-VM. Det meddelar det internationella fotbollsförbundet Fifa på onsdagen.

Finalen, som spelas i New Jersey den 19 juli, kommer att innehålla ett elva minuter långt framträdande i paus – likt omtalade ”half time show” under den amerikanska fotbollsfinalen ”Super Bowl”.

– Fotbolls-VM för världen samman på ett sätt som inget annat kan, säger Bieber i ett uttalande.

Det är första gången en VM-final innehåller en spelning i paus och beslutet har fått kritik för att göra sporten mer lik underhållning.