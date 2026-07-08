Fifas besked: Även Justin Bieber uppträder på finalen
Den kanadensiske popartisten Justin Bieber kommer att göra bland andra Madonna, Shakira och gruppen BTS sällskap under det nya halvtidsframträdandet i fotbolls-VM. Det meddelar det internationella fotbollsförbundet Fifa på onsdagen.
Finalen, som spelas i New Jersey den 19 juli, kommer att innehålla ett elva minuter långt framträdande i paus – likt omtalade ”half time show” under den amerikanska fotbollsfinalen ”Super Bowl”.
– Fotbolls-VM för världen samman på ett sätt som inget annat kan, säger Bieber i ett uttalande.
Det är första gången en VM-final innehåller en spelning i paus och beslutet har fått kritik för att göra sporten mer lik underhållning.
bakgrund
VM-finalen 2026
Wikipedia (en)
The 2026 FIFA World Cup final will be the final match of the 2026 World Cup, the 23rd edition of FIFA's competition for men's national soccer teams. The match is scheduled to be played at MetLife Stadium at the Meadowlands Sports Complex in East Rutherford, New Jersey, near New York City, on July 19, 2026.
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