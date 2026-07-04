ToppnyheterSenaste nytt
Bli medlem
Jhon Arias stöter in matchens enda mål. (Reed Hoffmann /AP/TT / AP)
Fotbolls-VMSlutspelet

Colombia sista lag att ta sig till åttondelsfinal

Av Anders Hovne
Publicerad:

Colombia blev sista lag att ta sig vidare till åttondelsfinal i fotbolls-VM. Laget besegrade Ghana med 1-0 efter mål av Jhon Arias efter ungefär en kvarts spel.

Colombia fick sedan ett andra mål bortdömt för offside. Ghana lyckades å sin sida inte skjuta ett enda skott på mål under hela matchen.

I åttondelsfinalen väntar nu Schweiz som i sin tur slog ut Algeriet.

Arias varnades minuter före segermålet
TT
Ghana var aldrig riktigt nära en kvittering
Aftonbladet
Ghanas målvakt stod för flera kvalificerade räddningar
Reuters  · Ofta betalvägg
SVT:s expert: Ghanas insats en av de blekaste
Sveriges Television
Annons
Fira med blommor — euroflorist levererar nästa dag
Euroflorist

Gå förbi betalväggar!

Omni Mer låser upp en mängd artiklar. En smidig lösning när du vill fördjupa dig.

Upptäck Omni Mer
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen
Fotbolls-VMSlutspeletFotboll