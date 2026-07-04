Colombia sista lag att ta sig till åttondelsfinal

Colombia blev sista lag att ta sig vidare till åttondelsfinal i fotbolls-VM. Laget besegrade Ghana med 1-0 efter mål av Jhon Arias efter ungefär en kvarts spel.

Colombia fick sedan ett andra mål bortdömt för offside. Ghana lyckades å sin sida inte skjuta ett enda skott på mål under hela matchen.

I åttondelsfinalen väntar nu Schweiz som i sin tur slog ut Algeriet.