Colombia sista lag att ta sig till åttondelsfinal
Colombia blev sista lag att ta sig vidare till åttondelsfinal i fotbolls-VM. Laget besegrade Ghana med 1-0 efter mål av Jhon Arias efter ungefär en kvarts spel.
Colombia fick sedan ett andra mål bortdömt för offside. Ghana lyckades å sin sida inte skjuta ett enda skott på mål under hela matchen.
I åttondelsfinalen väntar nu Schweiz som i sin tur slog ut Algeriet.
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