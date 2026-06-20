Colombias polischef: Svensk kokainsmugglare gripen
En svensk medborgare misstänkt för omfattande narkotikasmuggling har gripits i Colombia. Det uppger landets polischef William Oswaldo Rincon Zambrano.
Enligt polischefen är mannen, som har aliaset ”El Sueco”, en av svenska myndigheters mest eftersökta brottslingar.
I ett uttalande säger han att gripandet är ett hårt slag mot kriminella nätverk som samordnar smuggling i både Europa och Förenade arabemiraten.
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen