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Skärmdump från colombiansk polis, som delat bilder och filmer på gripandet av ”El Sueco”. (Colombiansk polis / X)
Gripandet av "El Sueco"

Tullverket: Stor betydelse att ”El Sueco” har gripits

Av Jacob Ruderstam
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Det är viktigt för Sverige att den svenske mannen med aliaset ”El Sueco” har gripits av myndigheterna i Colombia. Det säger Martin Norell vid Tullverkets presstjänst till SVT Nyheter Helsingborg.

– Det har stor betydelse för Tullverket att vi lyckas få träff på en av våra topp-personer när det gäller narkotikasmuggling.

Polisen i Colombia uppger att ”El Sueco” varit inblandad i kokaintransporter till Europa och Förenade Arabemiraten. Enligt uppgifter till SVT rör det sig om en man i 30-årsåldern som bodde i Skåne innan han utvandrade förra året.

”El Sueco” är efterlyst och kommer att begäras utlämnad
TT
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