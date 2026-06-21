Tullverket: Stor betydelse att ”El Sueco” har gripits

Skärmdump från colombiansk polis, som delat bilder och filmer på gripandet av ”El Sueco”.

Det är viktigt för Sverige att den svenske mannen med aliaset ”El Sueco” har gripits av myndigheterna i Colombia. Det säger Martin Norell vid Tullverkets presstjänst till SVT Nyheter Helsingborg.

– Det har stor betydelse för Tullverket att vi lyckas få träff på en av våra topp-personer när det gäller narkotikasmuggling.

Polisen i Colombia uppger att ”El Sueco” varit inblandad i kokaintransporter till Europa och Förenade Arabemiraten. Enligt uppgifter till SVT rör det sig om en man i 30-årsåldern som bodde i Skåne innan han utvandrade förra året.