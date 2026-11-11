Avancemanget var redan säkrat när Sverige slog Japan med 5–0 på onsdagen, efter gårdagens 10–0-kross mot Danmark.

– Det här laget alltså... det finns inga ord. Det är en sådan jäkla kemi vi har i den här gruppen. Det här kommer räcka långt, säger målvakten Ebba Svensson Träff till SVT.

Wilma Sundin blev tvåmålsskytt. Sverige slutar tvåa i gruppen efter Kanada, som de förlorade VM-premiären mot med 5–1.

Nu väntar Schweiz i fredagens kvartsfinal – samma Schweiz som bestal Damkronorna på bronset i OS i Milano förra vintern med ett avgörande mål i slutminuten.