Damkronornas totalkross mot Danmark: 10–0
Damkronorna är klara för kvartsfinal i hockey-VM efter att fullkomligt ha kört över Danmark med 10–0.
– Det är en lite konstig match. Det är mest spel i deras zon, säger tvåmålsskytten Ebba Hedqvist till SVT.
Sverige vann skottstatistiken med 63–4. Bara två gånger tidigare har Tre Kronor vunnit en VM-match med tio mål: 10–0 mot Japan 2000 och 12–2 mot Kina 2007.
Gruppspelet avslutas mot Japan på onsdagen. Kvartsfinalen spelas på fredag.
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