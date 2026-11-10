Damkronorna är klara för kvartsfinal i hockey-VM efter att fullkomligt ha kört över Danmark med 10–0.

– Det är en lite konstig match. Det är mest spel i deras zon, säger tvåmålsskytten Ebba Hedqvist till SVT.

Sverige vann skottstatistiken med 63–4. Bara två gånger tidigare har Tre Kronor vunnit en VM-match med tio mål: 10–0 mot Japan 2000 och 12–2 mot Kina 2007.

Gruppspelet avslutas mot Japan på onsdagen. Kvartsfinalen spelas på fredag.