Daniel Ek-backat drönarbolag tar in 17 miljarder
Det tyska drönarbolaget Helsing tar in 1,8 miljarder dollar, motsvarande 17 miljarder kronor, i en ny finansieringsrunda, rapporterar Bloomberg. Helsing värderas nu till motsvarande 174 miljarder kronor.
Bland investerarna återfinns Goldman Sachs och JP Morgan Chase, skriver nyhetsbyrån.
I juni 2025 tog Helsing in motsvarande 6,7 miljarder kronor i en finansieringsrunda som leddes av Spotify-grundaren Daniel Ek, via hans bolag Prima Materia. Ek var en av de första som backade det tyska försvarsbolaget.
Helsing bildades 2021 och bidrog då med AI-mjukvara till försvarsindustrin. Sedan dess har företaget diversifierats och börjat tillverka drönare.
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