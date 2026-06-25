Danska drönarlarm varken bekräftade eller avfärdade

Den danska polisen kan inte bevisa att det faktiskt var drönare som gav upphov till det stora säkerhetspådraget i slutet av september förra året – men kan heller inte utsluta det. Det är slutsatserna i en utredning som presenterades på torsdagen, rapporterar danska medier.

– Vi har inga entydiga bevis som dokumenterar någon drönaraktivitet. Kvar finns vittnesuppgifter och enstaka radarekon som tyder på att det förekom en aktivitet som vi inte kan förklara, säger Søren Thomassen, som lett utredningen.

Han berättar att polisen fick en stor mängd larm den aktuella dagen och utredningen har varit mycket omfattande. Bland annat har polisen gått igenom videoklipp och radarbilder.

Larmet om att drönare observerades över danska flygplatser och militära anläggningar skedde samtidigt som landet var värd för ett stort EU-toppmöte, vilket bidrog till att de togs på mycket stort allvar.