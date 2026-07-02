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Vladimir Putin. (Gavriil Grigorov /AP/TT)
Drönarlarmen i Europa

Rapport: Ryssland bedrev drönaroffensiv mot Europa

Av Ebba Örn
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Ryssland har de senaste två åren bedrivit en ”drönaroffensiv” mot Europa, enligt en rapport från tankesmedjan Internationella institutet för strategiska studier (IISS). Rapporten, som AP tagit del av, kartlägger totalt 144 drönarobservationer i europeiska länder mellan 2024 och 2026.

Drönarna har stört flygtrafiken och tros ha övervakat militära platser. Syftet var enligt IISS att testa Natoländernas luftförsvar och offensiven var utformad för att ligga precis på gränsen för att den skulle utlösa ett gemensamt svar från försvarsalliansen.

Tankesmedjan beskriver offensiven som ett strategiskt misslyckande för Europas luftvärn, som blottar hur illa rustade de europeiska länderna är att möta nuvarande hot.

Ryssland har troligen använt sin skuggflotta för att avfyra drönarna
AP  · Ofta betalvägg
Antalet ryska drönare kulminerade i slutet av förra året
TT
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Drönarlarmen i EuropaEuropaRyssland