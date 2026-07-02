Rapport: Ryssland bedrev drönaroffensiv mot Europa

Ryssland har de senaste två åren bedrivit en ”drönaroffensiv” mot Europa, enligt en rapport från tankesmedjan Internationella institutet för strategiska studier (IISS). Rapporten, som AP tagit del av, kartlägger totalt 144 drönarobservationer i europeiska länder mellan 2024 och 2026.

Drönarna har stört flygtrafiken och tros ha övervakat militära platser. Syftet var enligt IISS att testa Natoländernas luftförsvar och offensiven var utformad för att ligga precis på gränsen för att den skulle utlösa ett gemensamt svar från försvarsalliansen.

Tankesmedjan beskriver offensiven som ett strategiskt misslyckande för Europas luftvärn, som blottar hur illa rustade de europeiska länderna är att möta nuvarande hot.