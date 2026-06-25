Därför är det svårt att börshandla på prognoser
Att förutse hur marknaderna kommer att reagera på politiska beslut och oväntade nyhetshändelser är en av finansvärldens mest lockande utmaningar. Men inte ens de som på förhand kän…
The Economist
Why macro trading is hard
More difficult than knowing what to buy is knowing…
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