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Ekonomi

Därför är det svårt att börshandla på prognoser

Federal Reserve Chair Kevin Warsh’s press conference appears on screens on the floor of the New York Stock Exchange. (Richard Drew /AP/TT / AP)

Att förutse hur marknaderna kommer att reagera på politiska beslut och oväntade nyhetshändelser är en av finansvärldens mest lockande utmaningar. Men inte ens de som på förhand kän…

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The Economist

Why macro trading is hard

More difficult than knowing what to buy is knowing…

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